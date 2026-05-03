На Сумщине дрон РФ атаковал зерновоз: пострадал водитель

Утром 3 мая в Сумской области российский беспилотник прицельно атаковал грузовик с зерном в Глуховской общине

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара пострадал 46-летний водитель.

Мужчину госпитализировали, предварительно его состояние оценивается как тяжелое. Медики оказывают необходимую помощь.

"Россияне еще раз демонстрируют, что их цель – гражданские люди и инфраструктура. Сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим от российской агрессии", – отметил Григоров.

Напомним, в ночь на 3 мая российские войска снова атаковали Одесскую область. В результате удара погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.