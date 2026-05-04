Ракетный удар по Днепру: погиб студент, еще 11 человек пострадали

В Днепре в результате российского ракетного удара по жилому кварталу погиб один человек, еще 11 получили ранения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Значительные повреждения получило пятиэтажное общежитие – в здании вспыхнул пожар, горела крыша.

Во время поисково-спасательных работ чрезвычайники деблокировали из-под обломков тело погибшего. Также они помогли людям, находившимся в укрытии во время атаки, безопасно выбраться наружу.

Впоследствии стало известно, что погибшим является 19-летний студент Днепровского национального университета, проживавший в общежитии. Об этом сообщил волонтер Тимофей Кучер.

Напомним, днем 3 мая оккупанты атаковали Днепр. Было повреждено здание общежития. Кроме того, войска РФ атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате попадания в многоэтажный дом возник пожар. Возгорание возникло на шестом этаже дома. Пострадали пять человек, среди них двое детей.