Родинам загиблих прикордонників з Волині вручили посмертні нагороди
У луцькому храмі Святого Великомученика Юрія Переможця відбулося вручення відзнак рідним трьох загиблих військовослужбовців Волинського прикордонного загону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За особисту мужність, виявлену під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові, згідно з указом Президента, вони нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно). Усі троє віддали свої життя у червні минулого року під час виконання бойових завдань на Харківщині.
Серед них – молодші сержанти Сергій Синюк, Василь Сущик та Віталій Шеремета.
Як повідомлялось, на Волині прикордонники виявили колаборантку із "ДНР". Жінку судитимуть за співпрацю із окупантами.
