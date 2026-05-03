"Мадяр" показал, как дроны уничтожают российскую ПВО: видео ударов
Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал видео поражение российских средств противовоздушной обороны и других военных объектов на временно оккупированных территориях
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
По словам Бровди, во время операции были уничтожены, в частности, два зенитно-ракетных комплекса, две радиолокационные станции, шесть комплексов контроля воздушного пространства, а также другие объекты.
Среди пораженных целей:
- зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Нового Света в Донецкой области;
- зенитный ракетный комплекс "Тор" в Марковской общине Луганской области;
- радиолокационные станции типа П-18 в Луганской и Запорожской областях;
- объекты подразделений "Рубикон" и "Шторм" в Мариуполе и Донецкой области;
- телекоммуникационный центр в Мариуполе;
- ремонтная база русских войск в Кадиевке Луганской области.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео попадания по двум судам российского теневого нефтяного флота у порта Новороссийск в Краснодарском крае.
