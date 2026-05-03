"Мадяр" показал, как дроны уничтожают российскую ПВО: видео ударов

Скриншот с видео

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди обнародовал видео поражение российских средств противовоздушной обороны и других военных объектов на временно оккупированных территориях

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По словам Бровди, во время операции были уничтожены, в частности, два зенитно-ракетных комплекса, две радиолокационные станции, шесть комплексов контроля воздушного пространства, а также другие объекты.

Среди пораженных целей:

зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Нового Света в Донецкой области;

зенитный ракетный комплекс "Тор" в Марковской общине Луганской области;

радиолокационные станции типа П-18 в Луганской и Запорожской областях;

объекты подразделений "Рубикон" и "Шторм" в Мариуполе и Донецкой области;

телекоммуникационный центр в Мариуполе;

ремонтная база русских войск в Кадиевке Луганской области.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео попадания по двум судам российского теневого нефтяного флота у порта Новороссийск в Краснодарском крае.

Читайте также: "Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины