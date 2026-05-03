В Кривом Роге "Шахед" попал в многоэтажку: пострадали дети

В Кривом Роге вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед" попал в подъезд девятиэтажного жилого дома

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, пожар, возникший в результате удара, уже ликвидирован, люди эвакуированы.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа уточнил, что двое мальчиков 1 и 4 лет отравились продуктами горения. Один ребенок госпитализирован. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Пострадали также две женщины 39 и 62 лет и мужчина 58 лет. Они получили пособие на месте и от госпитализации отказались.

В результате удара сгорел амбар в подъезде, выбиты окна.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, 3 мая днем войска РФ атаковали Кривой Рог. В результате попадания в многоэтажный дом возник пожар. Возгорание возникло на шестом этаже дома.