Минус носитель "Калибров": Силы обороны ударили по порту Приморск
Украинские Силы обороны провели совместную операцию в районе порта Приморск, в результате которой поражен ряд российских военных и инфраструктурных объектов
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
По его словам, среди пораженных целей – ракетный корабль типа "Каракурт", сторожевой катер, а также танкер так называемого "теневого нефтяного флота" РФ.
Кроме того, зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры нефтеналивного порта.
"Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу", – подчеркнул Зеленский.
И добавил, что Украина готовит дополнительные ответы на российские удары по гражданским городам и селам.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео попадания по двум судам российского теневого нефтяного флота у порта Новороссийск в Краснодарском крае.
