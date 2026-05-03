03 мая 2026, 16:22

Минус носитель "Калибров": Силы обороны ударили по порту Приморск

Читайте також українською мовою
Фото: Faсebook/Владимир Зеленский
Украинские Силы обороны провели совместную операцию в районе порта Приморск, в результате которой поражен ряд российских военных и инфраструктурных объектов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, среди пораженных целей – ракетный корабль типа "Каракурт", сторожевой катер, а также танкер так называемого "теневого нефтяного флота" РФ.

Кроме того, зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры нефтеналивного порта.

"Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу", – подчеркнул Зеленский.

И добавил, что Украина готовит дополнительные ответы на российские удары по гражданским городам и селам.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео попадания по двум судам российского теневого нефтяного флота у порта Новороссийск в Краснодарском крае.

Читайте также: "Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины

Украина РФ война СБУ порт атака ССО ВСУ ГУР Калибр
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
