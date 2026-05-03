Минус носитель "Калибров": Силы обороны ударили по порту Приморск

Украинские Силы обороны провели совместную операцию в районе порта Приморск, в результате которой поражен ряд российских военных и инфраструктурных объектов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, среди пораженных целей – ракетный корабль типа "Каракурт", сторожевой катер, а также танкер так называемого "теневого нефтяного флота" РФ.

Кроме того, зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры нефтеналивного порта.

"Генерал-майор Евгений Хмара доложил об успешном поражении объектов порта Приморск. Совместная операция нашей Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, ССО, ГУР и пограничников. Спасибо всем вам, воины, за скоординированную работу", – подчеркнул Зеленский.

И добавил, что Украина готовит дополнительные ответы на российские удары по гражданским городам и селам.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обнародовал видео попадания по двум судам российского теневого нефтяного флота у порта Новороссийск в Краснодарском крае.

