На Киевщине драка между подростками и мужчинами: что произошло

В селе Святопетровское Бучанского района Киевской области произошла потасовка между подростками и взрослыми мужчинами

Об инциденте полиции сообщили местные жители, передает RegioNews.

По предварительным данным, конфликт возник из-за громкого поведения компании подростков вблизи частного домовладения, где отдыхала семья. Мужчины сделали замечание, после чего словесный спор перерос в драку.

Правоохранители зарегистрировали информацию о случившемся в Едином учете заявлений и сообщений.

Сейчас идет проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

