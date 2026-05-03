Ракетный удар по Николаеву: пятеро пострадавших, повреждены 17 домов
Утром 3 мая российские войска нанесли удар по Николаеву баллистическими ракетами. Правоохранители квалифицировали событие как военное преступление
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки пострадали пять человек в возрасте 46, 55, 63, 64 и 65 лет.
Также зафиксированы масштабные разрушения: повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом и автомобили.
На местах ударов работают следователи. Они осматривают места происшествия, собирают вещественные доказательства и фиксируют последствия обстрела.
По факту удара возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и устремляться к укрытиям во время опасности.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара баллистикой по Николаеву пострадали два человека. Этой ночью российские войска также атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона.