Ракетный удар по Николаеву: пятеро пострадавших, повреждены 17 домов

Утром 3 мая российские войска нанесли удар по Николаеву баллистическими ракетами. Правоохранители квалифицировали событие как военное преступление

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что в результате атаки пострадали пять человек в возрасте 46, 55, 63, 64 и 65 лет.

Также зафиксированы масштабные разрушения: повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом и автомобили.

На местах ударов работают следователи. Они осматривают места происшествия, собирают вещественные доказательства и фиксируют последствия обстрела.

По факту удара возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и устремляться к укрытиям во время опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара баллистикой по Николаеву пострадали два человека. Этой ночью российские войска также атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона.