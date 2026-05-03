03 мая 2026, 15:07

Ракетный удар по Николаеву: пятеро пострадавших, повреждены 17 домов

Фото: Национальная полиция
Утром 3 мая российские войска нанесли удар по Николаеву баллистическими ракетами. Правоохранители квалифицировали событие как военное преступление

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки пострадали пять человек в возрасте 46, 55, 63, 64 и 65 лет.

Также зафиксированы масштабные разрушения: повреждены 17 частных домов, многоквартирный дом и автомобили.

На местах ударов работают следователи. Они осматривают места происшествия, собирают вещественные доказательства и фиксируют последствия обстрела.

По факту удара возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и устремляться к укрытиям во время опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате удара баллистикой по Николаеву пострадали два человека. Этой ночью российские войска также атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона.

Николаев война атака гражданские повреждения баллистика российская армия
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
