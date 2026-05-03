В Днепре после российской атаки повреждено общежитие: есть пострадавшие
В результате российской атаки днем 3 мая в Днепре повреждено здание общежития
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, враг нанес удар по жилому кварталу города, в результате чего было повреждено общежитие.
Во время атаки люди находились в укрытии. Сейчас спасатели проводят их эвакуацию.
Предварительно, в результате удара пострадали два человека.
Напомним, 3 мая днем войска РФ атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате попадания в многоэтажный дом возник пожар. Возгорание возникло на шестом этаже дома. Пострадали пять человек, среди них двое детей.
