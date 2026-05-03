03 мая 2026, 16:45

В Днепре после российской атаки повреждено общежитие: есть пострадавшие

Фото: Днепропетровская ОВА
В результате российской атаки днем 3 мая в Днепре повреждено здание общежития

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес удар по жилому кварталу города, в результате чего было повреждено общежитие.

Во время атаки люди находились в укрытии. Сейчас спасатели проводят их эвакуацию.

Предварительно, в результате удара пострадали два человека.

Напомним, 3 мая днем войска РФ атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. В результате попадания в многоэтажный дом возник пожар. Возгорание возникло на шестом этаже дома. Пострадали пять человек, среди них двое детей.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
