На Волыни женщина ранила знакомую ножом: подозреваемая задержана
В Нововолынске женщина нанесла ножевое ранение своей знакомой. Правоохранители оперативно задержали подозреваемую
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 14 марта.
Местная жительница 1995 года рождения была госпитализирована с колото-резаными ранами и травмами.
Следственно-оперативная группа полиции города установила, что к происшествию причастна знакомая потерпевшей, 1990 года рождения. Между женщинами возник конфликт, во время которого фигурантка нанесла телесные повреждения.
По месту жительства подозреваемой изъяли нож и другие доказательства, после чего ее задержали.
Следователи объявили женщине о подозрении по ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). За это ей грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.
Суд избрал подозреваемую меру пресечения – содержание под стражей.
