16 марта 2026, 10:58

На Волыни женщина ранила знакомую ножом: подозреваемая задержана

16 марта 2026, 10:58
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Нововолынске женщина нанесла ножевое ранение своей знакомой. Правоохранители оперативно задержали подозреваемую

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 14 марта.

Местная жительница 1995 года рождения была госпитализирована с колото-резаными ранами и травмами.

Следственно-оперативная группа полиции города установила, что к происшествию причастна знакомая потерпевшей, 1990 года рождения. Между женщинами возник конфликт, во время которого фигурантка нанесла телесные повреждения.

По месту жительства подозреваемой изъяли нож и другие доказательства, после чего ее задержали.

Следователи объявили женщине о подозрении по ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). За это ей грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на сестру с ножом. Во время конфликта он трижды ударил женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого просто ушел и не оказывал ей помощи. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Волынская область нож ножевое ранение подозреваемая полиция конфликт
В Киевской области мужчина заказал убийство тещи ради имущества
13 марта 2026, 19:25
В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину
12 марта 2026, 09:28
В Николаевской области мужчина бросил гранату у знакомого: пострадавшего госпитализировали
12 марта 2026, 07:49
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Одессе мусоровоз насмерть сбил мужчину
16 марта 2026, 11:38
До 50 тыс. пачек сигарет ежедневно: на Черкащине ликвидировали подпольную фабрику
16 марта 2026, 11:34
СБУ задержала дезертира, корректировавшего российские атаки по Днепру
16 марта 2026, 11:27
Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во Львовской области
16 марта 2026, 11:10
В Николаевской области из-за взрыва в доме погибли две девочки: мать и сын в больнице
16 марта 2026, 10:51
Россияне снова атаковали Запорожье: под завалами могут быть люди (Обновлено)
16 марта 2026, 10:29
Паралимпиада-2026 завершилась: Украина завоевала 19 медалей
16 марта 2026, 10:26
На Буковине разоблачили масштабный сбыт контрафактных сигарет: изъят товар на 30 млн грн
16 марта 2026, 10:05
В центре Киева упали обломки БпЛА: пострадавших нет
16 марта 2026, 09:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
