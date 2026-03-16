На Волыни женщина ранила знакомую ножом: подозреваемая задержана

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 14 марта.

Местная жительница 1995 года рождения была госпитализирована с колото-резаными ранами и травмами.

Следственно-оперативная группа полиции города установила, что к происшествию причастна знакомая потерпевшей, 1990 года рождения. Между женщинами возник конфликт, во время которого фигурантка нанесла телесные повреждения.

По месту жительства подозреваемой изъяли нож и другие доказательства, после чего ее задержали.

Следователи объявили женщине о подозрении по ч.1 ст.121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). За это ей грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения – содержание под стражей.

