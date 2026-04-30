В Одессе молодые парни и девушка зарабатывали поджогами для РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В июле 2024 года на станции Одесса-Восточный парень поджег релейный шкаф светофора, а девушка сняла процесс на видеокамеру мобильного телефона. Также другой парень в августе так же поджег релейный и батарейный шкаф светофора: видео сделала та же девушка. Впоследствии правоохранители задержали всех троих.

Оказалось, что несовершеннолетняя девушка жила с одним из этих ребят, однако впоследствии арендовали жилье с товарищем. То есть проживали втроем. Тогда они стали искать работу в Telegram-каналах. Они откликнулись на предложение расклеивания объявлений, однако работодатель сказал, что нужны люди для фотографирования админзданий в городе Одесса.

Молодые люди согласились. Они занимались нанесением граффити с призывами политического руководства Украины к переговорам в войне и другим подобным надписям, дестабилизирующим социально-политическую обстановку. Впоследствии товарищ присоединился к "работе".

Один из ребят является ребенком-сиротой, другой воспитывался в многодетной семье и его отец сейчас находится в Силах обороны Украины. Суд смягчил им наказание до 4 лет лишения свободы.

Что касается несовершеннолетней девушки, то ее освободили от лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

