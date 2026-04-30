В селе Изки Хустского района в Закарпатье 30 апреля произошел масштабный пожар на территории гостиничного комплекса

Об этом сообщает ГСЧС.

Сообщение о возгорании деревянного здания на одном из местных курортов поступило в Службу спасения в 16:19. Огонь быстро распространялся из-за конструкции здания.

Работу спасателей усложняли деревянные элементы постройки, сильный ветер, высокая пожарная нагрузка и отсутствие источников противопожарного водоснабжения.

К тушению привлекли 42 спасателя и 9 единиц спецтехники.

В 19.10 пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила около 1000 кв. м.

В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

