На Закарпатье произошел пожар на территории гостиничного комплекса
В селе Изки Хустского района в Закарпатье 30 апреля произошел масштабный пожар на территории гостиничного комплекса
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .
Сообщение о возгорании деревянного здания на одном из местных курортов поступило в Службу спасения в 16:19. Огонь быстро распространялся из-за конструкции здания.
Работу спасателей усложняли деревянные элементы постройки, сильный ветер, высокая пожарная нагрузка и отсутствие источников противопожарного водоснабжения.
К тушению привлекли 42 спасателя и 9 единиц спецтехники.
В 19.10 пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила около 1000 кв. м.
В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
