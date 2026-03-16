На Волині жінка поранила знайому ножем: підозрювана затримана

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 14 березня.

Місцева мешканка 1995 року народження була госпіталізована з колото-різаними ранами та травмами.

Слідчо-оперативна група поліції міста встановила, що до події причетна знайома потерпілої, 1990 року народження. Між жінками виник конфлікт, під час якого фігурантка завдала тілесних ушкоджень.

За місцем проживання підозрюваної вилучили ніж та інші речові докази, після чого її затримали.

Слідчі оголосили жінці про підозру за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За це їй загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, в Києві чоловік накинувся на сестру із ножем. Під час конфлікту він тричі вдарив ним жінці у шию, а також поранив їй руку. Після цього просто пішов і не надавав їй допомоги. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.