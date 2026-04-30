На Ореховском направлении россияне, чтобы хоть как-то продвинуться и не получить ответ с неба от сил обороны Украины, переодеваются в гражданскую одежду

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews .

"Московиты из 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ грубо нарушают нормы международного гуманитарного права на Ореховском направлении. Чтобы хоть как-то продвинуться и не получить огненный "привет" с неба от Сил обороны Украины, захватчики переодеваются в гражданское", - заявили в ГУР.

Украинские военные разведчики обратили внимание на то, что использование гражданской одежды для маскировки комбатантов является военным преступлением, создающим дополнительные риски для мирного населения в зоне боевых действий.

Напомним, что в течение 29 апреля российские войска нанесли 833 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области.