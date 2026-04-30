В Донецкой области 30 апреля российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в Краматорске

Об этом сообщает ГСЧС.

Инцидент произошел днем. В результате удара загорелся резервуар с газом, а также сухая трава на прилегающей территории.

Спасатели работали под угрозой повторного обстрела, однако смогли оперативно ликвидировать пожар.

Общая площадь возгорания составила 103 квадратных метра.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что в Херсонской области на протяжении 29 апреля в результате обстрелов пострадали семь человек, все они попали под удары вражеских дронов