В Киеве иностранцы избили мужчин

В Киеве пятеро иностранцев и киевлянин избили мужчин в заведении. Теперь им грозит до четырех лет заключения

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews .

Правоохранителям сообщили, что на улице Приречной неизвестные повредили автомобиль и избили водителя и его пассажира. Выяснилось, что между двумя компаниями произошла ссора в ресторане на улице Автозаводской, возник конфликт и драка.

После конфликта одна из компаний покинула заведение и на автомобиле уехала домой. Однако затем злоумышленники отправились за соперниками. Они догнали автомобиль и разбили зеркала, стекло и двери, после чего вытащили водителя и несовершеннолетнего пассажира и избили их, после чего скрылись.

Правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались местный житель и пятеро иностранцев в возрасте от 26 до 33 лет.

"Следователи процессуального руководства Оболонской окружной прокуратуры сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее на Закарпатье ученик 9 класса лицея в Чопе произвел несколько выстрелов в школе, ранив одноклассника. Правоохранители квалифицировали это как теракт.