Полиция сообщила подробности взрыва возле ТЦК в Белой Церкви
В Белой Церкви на Киевщине 30 апреля около 18:30 произошел взрыв возле административного здания территориального центра комплектования
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области, передает RegioNews .
По данным полиции, неизвестный мужчина бросил гранату в сторону здания. Боеприпас сдетонировал, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Злоумышленник был задержан сразу на месте происшествия. Им оказался местный житель.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, патрульная полиция, а также сотрудники Службы безопасности Украины.
По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса.
Напомним, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, который совершил хулиганские действия и взорвал гранату вблизи супермаркета.