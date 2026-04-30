В Белой Церкви на Киевщине 30 апреля около 18:30 произошел взрыв возле административного здания территориального центра комплектования

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным полиции, неизвестный мужчина бросил гранату в сторону здания. Боеприпас сдетонировал, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Злоумышленник был задержан сразу на месте происшествия. Им оказался местный житель.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, патрульная полиция, а также сотрудники Службы безопасности Украины.

По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, который совершил хулиганские действия и взорвал гранату вблизи супермаркета.