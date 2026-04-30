В Белой Церкви неизвестный взорвал гранату у здания ТЦК
В Белой Церкви произошел взрыв вблизи территориального центра комплектования и социальной поддержки
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы, передает RegioNews .
По предварительным данным, неизвестный мужчина бросил гранату у здания ТЦК. В результате взрыва никто не пострадал.
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают обстоятельства инцидента и личность причастного.
Информация уточняется, идет проверка.
Напомним, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, который совершил хулиганские действия и взорвал гранату вблизи супермаркета.
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
