В Белой Церкви произошел взрыв вблизи территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы, передает RegioNews .

По предварительным данным, неизвестный мужчина бросил гранату у здания ТЦК. В результате взрыва никто не пострадал.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают обстоятельства инцидента и личность причастного.

Информация уточняется, идет проверка.

Напомним, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, который совершил хулиганские действия и взорвал гранату вблизи супермаркета.