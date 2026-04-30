В Херсонской области в течение дня 30 апреля в результате обстрелов один человек погиб, еще шесть ранены

Об этом сообщила в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений", - говорится в сообщении.

30 апреля 2026 года войска РФ обстреливали населенные пункты Херсона из артиллерии, в частности реактивной, и дронов.

По состоянию на 17.30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще шесть ранены.

В частности, около 10:40 враг в Херсоне направил беспилотник в остановку общественного транспорта – погиб мужчина 1963 года рождения, еще один мужчина травмирован.

В областном центре пострадали еще пять мирных жителей.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, здания больничного учреждения, детсада, другие объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.

Напомним, что в Сумской области в четверг 30 апреля в результате российских атак по транспортным средствам пострадали шесть мирных жителей, обратившихся за помощью к врачам.