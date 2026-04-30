Фото: Офис Генерального прокурора

В Ровенской области задержан мужчина, который, по данным следствия, открыл огонь по работникам территориального центра комплектования и полицейскому

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Событие произошло 29 апреля 2026 около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района Ровенской области.

По предварительным данным, мужчина передвигался на велосипеде. Он остановился недалеко от служебного автомобиля, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранитель, достал из сумки предмет, похожий на автоматическое оружие, и произвел несколько очередей выстрелов в направлении авто.

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от обломков стекла. Они госпитализированы. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получил механические повреждения.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался.

Правоохранители установили личность нападающего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК РФ.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей и дезертирства - ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Луцке во время мер оповещения мужчина несколько раз стрелял в сторону военнослужащих ТЦК , его задержали. Никто не пострадал.

