30 апреля 2026, 21:49

В Ровенской области задержали мужчину, который открыл огонь по военным ТЦК и полицейскому

Фото: Офис Генерального прокурора
В Ровенской области задержан мужчина, который, по данным следствия, открыл огонь по работникам территориального центра комплектования и полицейскому

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Событие произошло 29 апреля 2026 около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района Ровенской области.

По предварительным данным, мужчина передвигался на велосипеде. Он остановился недалеко от служебного автомобиля, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранитель, достал из сумки предмет, похожий на автоматическое оружие, и произвел несколько очередей выстрелов в направлении авто.

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от обломков стекла. Они госпитализированы. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получил механические повреждения.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался.

Правоохранители установили личность нападающего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК РФ.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также работника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей и дезертирства - ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в Луцке во время мер оповещения мужчина несколько раз стрелял в сторону военнослужащих ТЦК , его задержали. Никто не пострадал.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
