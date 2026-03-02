17:10  02 березня
02 березня 2026, 19:40

На Волині сержант військового вишу побив курсанта і втік зі служби

02 березня 2026, 19:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Волині сержанту військового вишу повідомили про підозру в побитті курсанта, погрозах свідкам та дезертирстві

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, у вересні 2025 року 28-річний командир навчальної групи в одному з вишів Харківщини, що тимчасово працює на Волині, під час заняття побив курсанта – йому не сподобалась відповідь хлопця на звичайне запитання з таблиці множення.

Сержант раптово схопив юнака за шию і кілька разів ударив кулаком по тулубу, голові та животу. Потім вивів його в коридор і продовжив побиття: повалив на підлогу та бив коліном по голові. Загалом курсант отримав близько 15 ударів. Після повернення в аудиторію сержант ще й принижував його словесно, намагаючись залякати групу та продемонструвати "владу".

Експертиза підтвердила, що травми курсант отримав саме через побиття. Після початку допитів свідків підозрюваний почав їм погрожувати та намагався змусити відмовитися від показів. Згодом, усвідомлюючи, що відповідальності не уникнути, він самовільно залишив місце служби.

16 лютого 2026 року йому повідомили про підозру за трьома статтями:

  • перевищення службових повноважень,
  • перешкоджання заявлені свідка,
  • дезертирство.

Прокуратура подала клопотання до суду про взяття під варту та дозвіл на затримання.

Сержант перебуває у розшуку. Правоохоронці також перевіряють, чи причетний він до інших подібних інцидентів.

Нагадаємо, на Черкащині затримали офіцера за знущання з солдатів. Слідчі ДБР затримали посадовця. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень військовою службовою особою). Офіцеру загрожує до 12 років тюрми.

