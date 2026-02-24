Поставил на колени и бил по голове: на Черкасщине задержали офицера за издевательство над солдатами
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Во время утреннего построения из-за внезапно возникшего конфликта офицер приказал пяти солдатам стать на колени перед строем. После этого он подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу. Пострадавшего госпитализировали.
На следующий день следователи ГБР задержали чиновника. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение служебных полномочий военным должностным лицом).
Офицеру грозит до 12 лет тюрьмы. Суд направил его под стражу с возможностью внесения залога.
Отдельно следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее в Виннице правоохранители получили подозрение за пытки задержанного. Потерпевший получил тяжелые травмы внутренних органов, в результате чего позже ему удалили селезенку. Во время операции у мужчины на 10 минут остановилось сердце – врачам удалось вернуть его к жизни после клинической смерти.