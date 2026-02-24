Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Во время утреннего построения из-за внезапно возникшего конфликта офицер приказал пяти солдатам стать на колени перед строем. После этого он подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу. Пострадавшего госпитализировали.

На следующий день следователи ГБР задержали чиновника. Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение служебных полномочий военным должностным лицом).

Офицеру грозит до 12 лет тюрьмы. Суд направил его под стражу с возможностью внесения залога.

Отдельно следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Виннице правоохранители получили подозрение за пытки задержанного. Потерпевший получил тяжелые травмы внутренних органов, в результате чего позже ему удалили селезенку. Во время операции у мужчины на 10 минут остановилось сердце – врачам удалось вернуть его к жизни после клинической смерти.