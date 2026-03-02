Извинения по принуждению: в Хмельницком арестовали организатора похищения

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Хмельницком в конце 2025 года обычный дорожный конфликт между двумя водителями перерос в резонансное преступление с похищением человека и пытками

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел на одной из улиц города. Между водителем и водительницей возник короткий спор из-за нежелания пропустить автомобиль в полосу движения. Мужчина посигналил в ответ – и на этом ситуация, казалось бы, была исчерпана.

Однако впоследствии женщина рассказала о конфликте своему сожительнице – ранее судимому мужчине, которого в криминальных кругах называют "авторитетом".

Вскоре потерпевший стал получать звонки с требованиями извиниться. По версии следствия, сожитель водителя угрожал физической расправой. Впоследствии в дом мужчины приехала группа лиц. Нападавшие избили его, насильно усадили в автомобиль и вывезли за пределы города.

По дороге пострадавшему угрожали ножом и заставили записать видео с извинениями. После этого его оставили на обочине и скрылись.

Правоохранители квалифицировали инцидент как похищение человека и пытки.

По данным следствия, организатором нападения является житель Киева, ранее судимый за смертельное ДТП, в котором погиб десятилетний ребенок. В следственном изоляторе его называли "смотрящим". Также он обвиняется в деле по распространению преступного влияния в составе организованной группы.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Правоохранители устанавливают других участников нападения и проверяют возможную причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

