Фото: полиция

Полиция задержала мужчину, который во время конфликта смертельно ранил свою сестру

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в одном из частных домов Ирпеня. Как выяснили правоохранители, 44-летний мужчина и его 47-летняя сестра вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт. В разгар ссоры мужчина схватил кухонный нож и ударил сестру в шею.

Женщину госпитализировали в реанимацию, однако спасти ее не удалось – от полученного ранения она скончалась в больнице.

Полицейские задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Фигуранту грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

