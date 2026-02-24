Фото: ОГП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

В июле 2024 года мужчина во время празднования собственного дня рождения жестоко убил гражданскую жену и ее мать.

Трагедия произошла из-за семейного конфликта: теща вступилась за дочь, которая жаловалась на постоянные оскорбления и избиения со стороны мужчины. В ответ мужчина схватил нож и нанес женщинам многочисленные удары, от которых они скончались на месте. Чтобы скрыть преступление, он забил досками дверь в комнату с телами.

Все время мужчина пытался обеспечить себе алиби, рассказывая разные истории: 9-летнему сыну умершей и соседям говорил о якобы отъезде мамы и бабушки в Запорожье. В магазине покупал мороженое и говорил продавщице, что это для жены и тещи, которые ждут дома.

Уже в суде мальчик признался, что с утра после убийства увидел тела матери и бабушки, перед тем как отчим забил дверь, однако очень испугался, замкнулся в себе и никому об этом не рассказал.

Лишь спустя несколько дней после происшествия соседи обнаружили тела погибших и сообщили об этом правоохранителям.

В суде 45-летний обвиняемый вину не признал.

Житомирский апелляционный суд назначил мужчине пожизненное лишение свободы. Также удовлетворен иск о выплате 10 миллионов гривен морального вреда сыну погибшей. Мальчик, у которого не осталось родных, сейчас находится на попечении крестной матери.

