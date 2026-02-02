Познайомились онлайн: на Волині чоловік вдавав із себе підлітка та розбещував 12-річну дівчинку

Фото: Нацполіція

На Волині 44-річний чоловік отримав підозру у розбещенні малолітньої. Виявилось, що він в соцмережі прикидався 16-річним підлітком

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік вдавав із себе 16-річного підлітка, коли познайомився з 12-річною дівчинкою в соцмережі. Згодом він запропонував їй поспілкуватися зі своїм "дядьком". З акаунта "дядька" він почав вести з нею переписку сексуального характеру.

"У ході санкціонованих судом обшуків за місцем його проживання та в автомобілі, яким він користувався, правоохоронці вилучили мобільний телефон, у якому виявлено докази протиправної діяльності, зокрема листування з іншими малолітніми особами", - повідомили в прокуратурі.

