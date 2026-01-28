Ілюстративне фото

На Волині затримали громадянина Іспанії, який перебував в міжнародному розшуку за вчинення сексуальних злочинів. Виявилось, що він був одружений та мав шістьох дітей

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що в Іспанії він працював у правоохороних органах. Чоловік був одружений, мав шістьох дітей. Однак родина потерпала від батька-тирана. Відомо про брази, фізичне насилля, погрози табельною зброєю і сексуальне насильство щодо доньки. До дівчинки він домагався з чотирирічного віку, а припинилось це лише коли їй уже було 17.

Кілька разів дівчина намагалась вчинити самогубство через те, що їй довелось пережити. Під час слідства і суду ніхто з колег її батька не вірив їй. У 20114 році його все ж засудили до 16 років позбавлення волі за погрози, злочини домашнього насильства, тривалі сексуальні домагання, злочини тривалої сексуальної агресії та зґвалтування дитини.

З 2017 року чоловік був у міжнародному розшуку, і тепер його затримали у Луцьку.

"Луцькою окружною прокуратурою подано клопотання про тимчасовий арешт іноземця задля подальшої його видачі компетентним органам Королівства Іспанії для виконання вироку", - повідомили в прокуратурі.

