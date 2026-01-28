17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 20:05

На Волині затримали батька шістьох дітей, який ґвалтував доньку

28 січня 2026, 20:05
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Волині затримали громадянина Іспанії, який перебував в міжнародному розшуку за вчинення сексуальних злочинів. Виявилось, що він був одружений та мав шістьох дітей

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що в Іспанії він працював у правоохороних органах. Чоловік був одружений, мав шістьох дітей. Однак родина потерпала від батька-тирана. Відомо про брази, фізичне насилля, погрози табельною зброєю і сексуальне насильство щодо доньки. До дівчинки він домагався з чотирирічного віку, а припинилось це лише коли їй уже було 17.

Кілька разів дівчина намагалась вчинити самогубство через те, що їй довелось пережити. Під час слідства і суду ніхто з колег її батька не вірив їй. У 20114 році його все ж засудили до 16 років позбавлення волі за погрози, злочини домашнього насильства, тривалі сексуальні домагання, злочини тривалої сексуальної агресії та зґвалтування дитини.

З 2017 року чоловік був у міжнародному розшуку, і тепер його затримали у Луцьку.

"Луцькою окружною прокуратурою подано клопотання про тимчасовий арешт іноземця задля подальшої його видачі компетентним органам Королівства Іспанії для виконання вироку", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць, причому слідство встановило епізоди, що тривали кілька років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
насильство прокуратура Волинська область
На Одещині виховательку підозрюють у катуванні 6-річної дитини
27 січня 2026, 07:50
На Волині викрили зловмисників, які вербували жінок у сексуальне рабство за кордон
26 січня 2026, 11:43
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Дніпропетровщині автобус протаранив три автівки
28 січня 2026, 20:35
Нацполіція показала відео після ранкового удару по житлових будинках у Запоріжжі
28 січня 2026, 20:18
Ексглава ДПСУ звільнений з військової служби "за станом здоровʼя"
28 січня 2026, 20:12
Жителі Києва перекрили дорогу через відсутність опалення в будинках
28 січня 2026, 20:01
У Дніпрі для переселенців, ветеранів і військових провели акцію з перукарських послуг
28 січня 2026, 19:50
На Харківщині судитимуть шахраїв, які заволоділи майном померлих на понад 6 млн грн
28 січня 2026, 19:46
На Хмельниччині представники влади та громадськості обговорили актуальні проблеми ветеранів
28 січня 2026, 19:35
У Мукачеві п'ятимісячна дитина померла після різкого погіршення стану: поліція розпочала розслідування
28 січня 2026, 19:34
Графіки відключень на 29 січня: як вимикатимуть світло у четвер
28 січня 2026, 19:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »