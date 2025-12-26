15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
26 декабря 2025, 10:57

Правоохранители перекрыли канал отправки женщин из Донецкой области для сексуальной эксплуатации в Польшу

26 декабря 2025, 10:57
Фото: прокуратура
Правоохранители предотвратили вывоз за границу двух жительниц Донецкой области. Вербовщицу задержали "на горячем" – при попытке отправки женщин автобусом в Европу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили, что жительница Днепропетровской области по предварительному сговору с неустановленным лицом организовала схему вербовки и отправки женщин в Польшу для оказания сексуальных услуг за вознаграждение. В сентябре этого года злоумышленница обратилась к знакомой с просьбой подыскать жительниц Донецкой области, пользуясь их затруднительным материальным положением. За каждую завербованную женщину она обещала 100 евро вознаграждения.

Во время встречи с двумя претендентками фигурантка убеждала их в выгодности такой "работы", отмечая высокие заработки. К разговору в онлайн-режиме также присоединилась сообщница из Польши, которая пообещала профинансировать выезд женщин за границу и направила им билеты на автобус международного сообщения.

По плану по прибытии в Европу девушек должны были поселить в съемной квартире, где они должны были предоставлять сексуальные услуги за деньги.

Жительница Днепропетровщины лично сопровождала женщин в автобус, который направлялся в Польшу. В этот момент ее задержали правоохранители.

Злоумышленнице объявили подозрение по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Ее взяли под стражу. Фигурантке грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили схему незаконного вывоза детей за границу под видом "каникул". Трем участникам группировки сообщили о подозрении.

Донецкая область секс-торговля сексуальная эксплуатация Польша вербовка задержание
