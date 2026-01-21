13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 12:55

Постоянное пьянство, недостаток пищи и антисанитария: на Волыни у родителей забрали восемь детей

21 января 2026, 12:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Луцком районе из двух семей изъято восемь детей, проживавших в опасных условиях. Родители не ухаживали за детьми, как положено

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В ходе проверок в Луцком районе обнаружили две семьи, где дети проживали в ужасных условиях антисанитарии. Отмечается, что там не хватало одежд, еды и не было элементарных условий для сна и отдыха. В жилищах была грязь, постоянное пьянство взрослых были повседневной реальностью в этих семьях.

Из одной семьи изъяли троих малолетних детей, из другой — пятерых. В больницу отправили семимесячную девочку с признаками истощения. Другие изъятые из опасной среды дети временно устроены в учреждения социально-психологической реабилитации и находятся под наблюдением медиков и социальных специалистов.

"Сведения о злостном неисполнении родителями обязанностей по уходу за детьми (ст.166 УК Украины) внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Винницкой области скончался 10-летний мальчик с инвалидностью. Подозрение получила мать ребенка, семейный врач и работник социальной службы. Все знали, что состояние 10-летнего мальчика усугубляется, но никто ничего не сделал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети родительские обязанности Волынская область
Во Львовской области разоблачили мужчину, который распространял детскую порнографию
20 января 2026, 18:35
Ребенок отравился алкоголем: на Волыни военного судили из-за смерти сына
19 января 2026, 21:35
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 08:36
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Польские фермеры будут блокировать пункт пропуска во Львовской области
21 января 2026, 14:28
В Запорожье открыли платформу помощи для ветеранов и семей военных
21 января 2026, 14:07
Суд не арестовал средства Тимошенко, но арестовал имущество ее мужа и имущество, изъятое во время обыска
21 января 2026, 13:59
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после атаки РФ 21 января
21 января 2026, 13:49
Мир в Украине не наступит уже завтра, но мы двигаемся вперед, – Буданов
21 января 2026, 13:33
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
21 января 2026, 13:28
НАБУ раскрыло хищение средств по "зеленому" тарифу, среди подозреваемых – экс-заместитель главы ОП
21 января 2026, 13:26
Неравноценный обмен: в Ровно мошенник в магазине техники заменил дорогой телефон на подделку
21 января 2026, 13:25
Воровали деньги прямо с карточек: в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов"
21 января 2026, 13:15
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
21 января 2026, 13:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »