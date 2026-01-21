Постоянное пьянство, недостаток пищи и антисанитария: на Волыни у родителей забрали восемь детей

Фото: Нацполиция

В Луцком районе из двух семей изъято восемь детей, проживавших в опасных условиях. Родители не ухаживали за детьми, как положено

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В ходе проверок в Луцком районе обнаружили две семьи, где дети проживали в ужасных условиях антисанитарии. Отмечается, что там не хватало одежд, еды и не было элементарных условий для сна и отдыха. В жилищах была грязь, постоянное пьянство взрослых были повседневной реальностью в этих семьях.

Из одной семьи изъяли троих малолетних детей, из другой — пятерых. В больницу отправили семимесячную девочку с признаками истощения. Другие изъятые из опасной среды дети временно устроены в учреждения социально-психологической реабилитации и находятся под наблюдением медиков и социальных специалистов.

"Сведения о злостном неисполнении родителями обязанностей по уходу за детьми (ст.166 УК Украины) внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в прокуратуре.

