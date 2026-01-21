10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
21 січня 2026, 12:55

Постійне пияцтво, нестача їжі та антисанітарія: на Волині у батьків забрали восьмеро дітей

21 січня 2026, 12:55
Фото: Нацполіція
У Луцькому районі з двох сімей вилучено восьмеро дітей, які проживали в небезпечних умовах. Батьки не доглядали за дітьми, як належить

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Під час перевірок у Луцькому районі виявили дві родини, де діти проживали в жахливих умовах антисанітарії. Зазначається, що там не вистачало одягу, їжі та не було елементарних умов для сну і відпочинку. В оселях був бруд, постійне пияцтво дорослих були повсякденною реальністю у цих сім'ях.

З однієї родини вилучили трьох малолітніх дітей, з іншої — п'ятьох. До лікарні відправили семимісячну дівчинку з ознаками виснаження. Інші вилучені з небезпечного середовища діти тимчасово влаштовані до закладів соціально-психологічної реабілітації та перебувають під наглядом медиків і соціальних фахівців.

"Відомості про злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дітьми (ст.166 КК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Вінницькій області помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Підозру отримала матір дитини, сімейний лікар та працівник соціальної служби. Всі знали, що стан 10-річного хлопчика погіршується, але ніхто нічого не зробив.

діти батькіські обов'язки Волинська область
16 січня 2026
