Постійне пияцтво, нестача їжі та антисанітарія: на Волині у батьків забрали восьмеро дітей

У Луцькому районі з двох сімей вилучено восьмеро дітей, які проживали в небезпечних умовах. Батьки не доглядали за дітьми, як належить

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Під час перевірок у Луцькому районі виявили дві родини, де діти проживали в жахливих умовах антисанітарії. Зазначається, що там не вистачало одягу, їжі та не було елементарних умов для сну і відпочинку. В оселях був бруд, постійне пияцтво дорослих були повсякденною реальністю у цих сім'ях.

З однієї родини вилучили трьох малолітніх дітей, з іншої — п'ятьох. До лікарні відправили семимісячну дівчинку з ознаками виснаження. Інші вилучені з небезпечного середовища діти тимчасово влаштовані до закладів соціально-психологічної реабілітації та перебувають під наглядом медиків і соціальних фахівців.

"Відомості про злісне невиконання батьками обов'язків по догляду за дітьми (ст.166 КК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в прокуратурі.

