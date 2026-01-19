20:22  19 января
19 января 2026, 21:35

Ребенок отравился алкоголем: на Волыни военного судили из-за смерти сына

19 января 2026, 21:35
Иллюстративное фото
Луцкий горрайонный суд Волынской области судили военнослужащего по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия). Стало известно, как произошла трагедия

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло 1 мая 2004 года, когда мужчина распивал алкогольные напитки со своей сожительницей (матерью ребенка). Обвиняемый неосторожно отнесся к последствиям того, что малолетний сын выпил неизвестную жидкость, в состав которой входил этиловый спирт.

У мужчины была реальная возможность своевременно обратиться к медикам, но он этого не сделал. Также он не принял меры для ограничения доступа ребенка к алкогольным напиткам и не принял меры, направленные на сохранение жизни и здоровья ребенка. В результате его малолетний сын в тот же вечер умер в карете скорой помощи.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала общая интоксикация организма в результате острого отравления этиловым алкоголем (концентрация этилового спирта в крови – 0,22%, в желудке – 0,06%).

На суде мужчина признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.

Напомним, ранее в одном из роддомов столицы произошла трагедия: после тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день умерла и 36-летняя мать. Следствие установило, что роковых последствий можно было избежать, если бы акушер-гинеколог должным образом выполняла свои обязанности.

дети трагедия суд
