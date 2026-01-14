Иллюстративное фото: из открытых источников

Происшествие случилось в сентябре 2025 года в Лубнах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

По данным следствия, 29-летний мужчина выяснял отношения с 12-летним мальчиком за якобы похищенную ножку от скутера. Он требовал признаться в содеянном и приказал сверстникам ребенка, присутствующим при разговоре, раздеть мальчика. Когда дети выполнили указание, он заставил потерпевшего ходить по улице без одежды. Соседка увидела мальчика и позвонила по телефону его маме, которая вызвала работников полиции.

Сейчас правоохранители сообщили 29-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 127 (пытки) УК Украины. Его заключили под стражу без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Фигуранту грозит до шести лет заключения.

