17:44  08 січня
Як вимикатимуть світло 9 січня
15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
12:44  08 січня
У Києві приспустили найбільший прапор України
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 15:55

На Волині аферисти виманили кругленьку суму в 80-річного дідуся

08 січня 2026, 15:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Волині двом іноземцям повідомили про підозру. Вони ошукали пенсіонера

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що шахраї обманули 80-річного жителя села Забороль. Аферисти виманили у нього 1 100 доларів та 3 000 гривень. Їхня схема була така: вони пропонували довірливим громадянам купити у них за нібито вигідною ціною кухонний посуд, побутові прилади та електроінструменти відомих виробників, а насправді це були низькоякісні підробки, які коштують в десятки разів менше.

"Прокуратура звертається до громадян з проханням бути обережними, не пускати до осель незнайомців, не погоджуватися на жодні їхні пропозиції, а також попередити своїх родичів похилого віку, які найчастіше потерпають від таких злочинів, про можливі шахрайські дії зловмисників", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, у Львові розслідували справу про незаконне привласнення квартири на вулиці Ліській. Чоловік підробив документи й переоформив житло на себе, хоча після смерті власниці квартира мала відійти міській раді

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист прокуратура Волинська область
Пропонували роботу в TikTok: на Полтавщині аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
08 січня 2026, 10:00
Боялась за життя сина: у Запоріжжі літня жінка віддала шахраю 10 тисяч доларів
07 січня 2026, 12:30
На Закарпатті переплатили майже 400 тис. грн за будинок для родини переселенців
30 грудня 2025, 13:56
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Замість ринопластики отримала параліч обличчя: у Києві хірург понівечив обличчя пацієнтці
08 січня 2026, 18:55
Росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі
08 січня 2026, 18:53
На Львівщині судитимуть наркоділка, який бігав від правосуддя вісім років
08 січня 2026, 18:35
На Рівненщині судитимуть водія. який на смерть збив велосипедиста
08 січня 2026, 18:15
Як вимикатимуть світло 9 січня
08 січня 2026, 17:44
Жителів Києва попередили про похолодання та можливі ворожі обстріли
08 січня 2026, 16:58
Помер відомий український диригент
08 січня 2026, 16:35
На Харківщині п'яний чоловік напав із ножем на 21-річного хлопця
08 січня 2026, 16:15
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
08 січня 2026, 15:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »