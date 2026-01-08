На Волині аферисти виманили кругленьку суму в 80-річного дідуся

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що шахраї обманули 80-річного жителя села Забороль. Аферисти виманили у нього 1 100 доларів та 3 000 гривень. Їхня схема була така: вони пропонували довірливим громадянам купити у них за нібито вигідною ціною кухонний посуд, побутові прилади та електроінструменти відомих виробників, а насправді це були низькоякісні підробки, які коштують в десятки разів менше.

"Прокуратура звертається до громадян з проханням бути обережними, не пускати до осель незнайомців, не погоджуватися на жодні їхні пропозиції, а також попередити своїх родичів похилого віку, які найчастіше потерпають від таких злочинів, про можливі шахрайські дії зловмисників", - закликають правоохоронці.

