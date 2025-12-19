На Волыни грузовик налетел на велосипедиста и опрокинулся
Авария произошла на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин, между населенными пунктами Машев и Хворостов. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Волынской области, передает RegioNews.
По данным полиции, 41-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом наехал на 44-летнего велосипедиста. Водитель двухколесного получил травмы, его госпитализировали медики.
В результате ДТП грузовик опрокинулся. Водитель автомобиля также был госпитализирован с травмами. Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее во Львовской области минивэн столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии водитель минивэна получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимацию, где впоследствии скончался.
