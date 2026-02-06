Депутат "Слуги народа", разоблаченный на взятке, спокойно ходит в парламент

Депутат Гунько присоединился к рабочей группе по усовершенствованию законодательства в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности

Депутат Гунько присоединился к рабочей группе по усовершенствованию законодательства в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности

иллюстративное фото: из открытых источников

Да, это тот самый депутат-слуга, о котором уже давно плачет СИЗО, но он все еще спокойно ходит в парламент.

Просто напомню. В 2023 году Гунько разоблачили на взятке: 85 тысяч долларов за содействие в передаче земель Национальной академии аграрных наук. Абсурд еще в том, что Гунько у нас возглавлял ВСК по выявлению коррупции в НААН.

В 2025 году ВАКС признал Гунько виновным и присудил ему 7 лет лишения свободы. Приговор оспаривается.

И это еще не конец. Уже в этом году Гунько получил новое подозрение – в присвоении имущества НААН на сумму более 30 миллионов гривен.

А теперь Гунько входит в правительственную рабочую группу по усовершенствованию законодательства в сфере адвокатуры. И всё нормально.