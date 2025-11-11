11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
11 листопада 2025, 12:02

У Луцьку водій збив на пішохідному переході двох дітей та втік, залишивши авто

11 листопада 2025, 12:02
Фото: поліція
ДТП сталася вдень 10 листопада на вулиці Володимирській у Луцьку

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Ford збив двох 15-річних підлітків, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП діти отримали травми. Їх доставили до лікарні. Хлопця госпіталізували, дівчину після надання меддопомоги відпустили додому.

Водій залишив автомобіль та втік з місця події. Поліцейські встановили особу порушника – це 43-річний лучанин. Його розшукують.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

У Луцьку на пішохідному переході автомобіль збив двох дітей

Нагадаємо, вранці 9 листопада на Хмельниччині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево. Внаслідок ДТП отримали травми водій та четверо пасажирів.

Луцьк ДТП діти постраждалі події пішохід
11 листопада 2025
