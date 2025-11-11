У Луцьку водій збив на пішохідному переході двох дітей та втік, залишивши авто
ДТП сталася вдень 10 листопада на вулиці Володимирській у Луцьку
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Ford збив двох 15-річних підлітків, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Внаслідок ДТП діти отримали травми. Їх доставили до лікарні. Хлопця госпіталізували, дівчину після надання меддопомоги відпустили додому.
Водій залишив автомобіль та втік з місця події. Поліцейські встановили особу порушника – це 43-річний лучанин. Його розшукують.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, вранці 9 листопада на Хмельниччині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево. Внаслідок ДТП отримали травми водій та четверо пасажирів.
