На Волині за добу сталися дві смертельні ДТП
Аварії трапились 4 вересня у Володимирському та Ковельському районах
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Біля села Підгайці Володимирського району водій Mercedes не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і перекинувся. Чоловік загинув на місці. Двоє пасажирів отримали травми й були госпіталізовані.
У селі Замшани Ковельського району водій електроскутера не пропустив Citroën Jumper на головній дорозі. Від удару водій двоколісного загинув на місці.
За фактами аварій поліція відкрила кримінальні провадження.
Нагадаємо, вдень 3 вересня на Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу. Від отриманих травм пасажир авто, 22-річний юнак, помер у лікарні.
05 вересня 2025
