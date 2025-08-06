Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 6 августа, под утро на улице Карпенко-Карого в Луцке

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Водитель грузовика MAN на неосвещенном участке дороги наехал на 41-летнего мужчину, стоявшего на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте. Установлено, что 50-летний водитель был за рулем трезв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 2 августа в Тернопольской области водитель BMW сбил 16-летнего парня. Подросток переходил дорогу за пределами пешеходного перехода. Его госпитализировали.