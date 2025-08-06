В Луцке водитель грузовика MAN насмерть сбил пешехода
ДТП произошло в среду, 6 августа, под утро на улице Карпенко-Карого в Луцке
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель грузовика MAN на неосвещенном участке дороги наехал на 41-летнего мужчину, стоявшего на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте. Установлено, что 50-летний водитель был за рулем трезв.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 2 августа в Тернопольской области водитель BMW сбил 16-летнего парня. Подросток переходил дорогу за пределами пешеходного перехода. Его госпитализировали.
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