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01 августа 2025, 16:47

Укрзализныця запускает дополнительные поезда к сердцу Прикарпатья - Ворохты

01 августа 2025, 16:47
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фото: иллюстративное
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В августе пассажиры будут иметь больше возможностей для путешествий в Карпаты благодаря дополнительным рейсам в Ворохту

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

В августе для удобства пассажиров Укрзализныця запускает дополнительные поезда из Львова в популярное туристическое направление – Ворохту. Это позволит желающим отдохнуть в Карпатах без проблем добраться до места назначения.

Поезд №414/413 Львов – Ворохта будет курсировать 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 августа. Отправление из Львова запланировано в 23:29, прибытие в Ворохту – в 05:30. В составе поезда будут плацкартные, купейные вагоны и СВ. Среди промежуточных станций – Ходоров, Галич, Ивано-Франковск, Надворная, Делятин, Яремче и Татаров-Буковель.

Обратный рейс будет обеспечивать региональный поезд №783/784 Ворохта – Львов. Он будет отправляться 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 и 17 августа в 06:20 и прибывать во Львов в 12:15. Вагоны этого состава оборудованы местами для сидения, купе и плацкартом, но без продажи постельного белья.

Билеты на новые рейсы можно будет приобрести в ближайшее время через Укрзализныцу, официальный сайт и в кассах железнодорожных вокзалов.

Напомним, в Киеве из-за комбинированной атаки повреждена железнодорожная инфраструктура: как курсируют поезда. В результате вражеских обстрелов зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры в одном из районов столицы.

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Укрзализныця поезд Львов Ворохта Карпаты рейсы расписание поездов дополнительные
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