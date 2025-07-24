Фото: Нацполиция

В Киеве из окна многоэтажки упал ребенок. К сожалению, мальчик не выжил

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Деснянском районе столицы расследуют обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика. Предварительно он находился на кухне с 6-летней сестрой, пока их мама была на кухне. Во время игры ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 21 этаже, получив несовместимые с жизнью травмы.

Напомним, ранее в Тернополе пятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.