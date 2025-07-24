Трагедия в Киеве: расследуют смерть 4-летнего мальчика
В Киеве из окна многоэтажки упал ребенок. К сожалению, мальчик не выжил
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
В Деснянском районе столицы расследуют обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика. Предварительно он находился на кухне с 6-летней сестрой, пока их мама была на кухне. Во время игры ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 21 этаже, получив несовместимые с жизнью травмы.
Напомним, ранее в Тернополе пятилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
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