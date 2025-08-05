Фото: полиция

ДТП произошло 3 августа около 19:30 на полевой дороге вблизи села Андрийковцы Хмельницкого района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

На дороге столкнулись автомобиль Daewoo и грузовик DAF. От полученных травм 31-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. Его 37-летний пассажир получил травмы – мужчину госпитализировали.

По данному факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 3 августа в Сумской области водитель авто BMW не справился с управлением, съехал в кювет и влетел в дерево. Легковушка превратилась в груду металлолома. На месте погибли 29-летний мужчина и его 16-летняя пассажирка.