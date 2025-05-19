13:05  19 мая
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
08:43  19 мая
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
UA | RU
UA | RU
19 мая 2025, 15:22

На Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных

19 мая 2025, 15:22
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Оперативные сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности и Службы безопасности разоблачили благотворительный фонд, ввозивший из-за рубежа подержанные легковые автомобили без уплаты соответствующих таможенных платежей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Милиционеры установили, что 36-летний житель Волынской области организовал незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины. Человек закупал автомобили в Польше и при пересечении таможенной границы декларировал их как гуманитарную помощь, используя данные благотворительной организации. Благодаря этому он избегал уплаты пошлин и налогов при импорте. Затем авто выставляли на продажу.

В настоящее время идет досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Напомним, на Волыни задержан злоумышленник, который за 8500 долларов незаконно переправлял военнообязанных мужчин через границу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область Волынь авто контрабанда ГПСУ
Дебош на вокзале на Волыни: мужчина разбил окно и напал на уборщицу
19 мая 2025, 07:36
Смертельное ДТП на Волыни: один погибший, один травмирован
15 мая 2025, 12:44
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
ДТП в Виннице: легковушку разорвало пополам, есть погибший и пострадавшие
19 мая 2025, 16:07
Правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ровенской области, грозит до 8 лет лишения свободы
19 мая 2025, 15:59
В Украине работают 29 мобильных аптек в 17 областях
19 мая 2025, 15:55
В Украине идет резкое потепление до +25 градусов
19 мая 2025, 15:52
Дом сгорел, родные погибли: на Полтавщине мужчина проигнорировал повестку из-за жизненных трудностей – как его наказали
19 мая 2025, 15:45
Бойцы "Шквала" показали, как уничтожают оккупантов на Луганщине
19 мая 2025, 15:36
Пенсия с учетом стажа за границей: что изменилось
19 мая 2025, 15:19
В Чернигове женщина насмерть забила ежиху с ежатами
19 мая 2025, 15:11
В Ивано-Франковске состоялось обучение экзорцистов
19 мая 2025, 15:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »