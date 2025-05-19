На Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных
Оперативные сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности и Службы безопасности разоблачили благотворительный фонд, ввозивший из-за рубежа подержанные легковые автомобили без уплаты соответствующих таможенных платежей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Милиционеры установили, что 36-летний житель Волынской области организовал незаконный ввоз транспортных средств под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины. Человек закупал автомобили в Польше и при пересечении таможенной границы декларировал их как гуманитарную помощь, используя данные благотворительной организации. Благодаря этому он избегал уплаты пошлин и налогов при импорте. Затем авто выставляли на продажу.
В настоящее время идет досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).
Напомним, на Волыни задержан злоумышленник, который за 8500 долларов незаконно переправлял военнообязанных мужчин через границу.