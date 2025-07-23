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23 июля 2025, 07:36

В Украине разбился Mirage-2000 – пилот спасся: что известно

23 июля 2025, 07:36
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером 22 июля во время выполнения задания разбился самолет Mirage-2000, пилот уцелел и успешно катапультировался. Причины авиакатастрофы расследует специальная комиссия

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews.

Там отметили, что при выполнении полетного задания на истребителе произошел отказ авиационной техники. Пилот оперативно доложил о неисправности руководителю полетов и грамотно действовал в кризисной ситуации – он успешно катапультировался.

Поисково-спасательная команда нашла летчика, его состояние стабильное. Пострадавших нет.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в комментарии отметил, что пилот Mirage-2000 действовал профессионально, и спасти самолет уже было невозможно: "Впрочем, летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта!"

Он также призвал СМИ и профильных экспертов воздержаться от преждевременных выводов:

"С техникой в небе такое случается, причины выяснят. Подобные события не являются редкостью в мировой практике. Главное – жив-здоров, и без последствий на земле! Держим строй!"

Назначена специальная комиссия для выяснения причин авиационного происшествия.

Как известно, за время войны Украина потеряла уже 4 истребителя F-16.

Напомним, последняя катастрофа произошла 29 июня. Тогда, к сожалению, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко 1993 года рождения.

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