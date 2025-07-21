В Тернопольской области автомобиль сбил ребенка на электросамокате
Водитель автомобиля ВАЗ, выезжая со своего двора задним ходом на дорогу, допустил столкновение с электросамокатом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Автопроисшествие произошло в селе Кровинка. В результате наезда на электросамокат пострадала 13-летняя девочка.
У ребенка врачи констатировали перелом нескольких костей голени. Ребенок был госпитализирован.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Тернопольской области микроавтобус сбил 21-летнюю девушку.
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