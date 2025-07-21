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21 июля 2025, 16:09

Закупили трактора с убытками на 1,6 млн грн: исполнительному директору "Лесов Украины" сообщили о подозрении

21 июля 2025, 16:09
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фото: Национальная полиция Украины
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Чиновники госпредприятия "Леса Украины" и коммерческой компании подозреваются в служебной халатности, что привело к финансовым потерям при закупке тракторов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Чиновнику инкриминируют служебную халатность, что привело к серьезным финансовым потерям для госпредприятия. Кроме того, подозрение объявлено и директору коммерческой компании, участвовавшей в поставке техники. Обоим угрожает уголовная ответственность, включая возможное заключение.

Закупка тракторовЗакупка тракторовЗакупка тракторовЗакупка тракторов

Согласно данным следствия, "Леса Украины" заключили контракт с частной фирмой на поставку 11 тракторов общей стоимостью почти 16 миллионов гривен. Однако в документации были специально или случайно указаны недостоверные технические характеристики закупленной техники. Ответственный руководитель не провел надлежащую проверку достоверности этих сведений перед подписанием договора.

После заключения соглашения исполнительный директор издал приказ, которым обязал филиалы предприятия принять тракторы и оформить их на баланс. Таким образом, техника была введена в эксплуатацию, хотя ее качество и соответствие заявленным параметрам вызывали сомнения.

Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, ДБР задержал руководителя "Леса Украины": его подозревают в незаконном обогащении почти на 8 млн.

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деньги убытки закупки халатность трактор Леса Украины
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