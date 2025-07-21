Жительница Тернопольщины потеряла 60 тысяч гривен, покупая криптовалюту

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам женщины, в мессенджере Telegram она наткнулась на неизвестного человека, предложившего ей услуги по приобретению на бирже криптовалюты. Жительница Тернопольщины соблазнилась привлекательной ценой и перечислила на указанные неизвестной собой банковские карты 60 тысяч гривен.

Как только деньги были сняты со счета, посредница перестала отвечать на сообщения Тернополя и вообще исчезла из сети.

Полицейские устанавливают обстоятельства преступления

Напомним, в Тернопольской области "работник банка" украл у женщины почти 60 тысяч гривен.