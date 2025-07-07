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На Волыни судили женщину, злоупотреблявшую влиянием в адвокатской работе. Она обещала помочь в снятии военнообязанных с розыска.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Луцке суд признал виновной адвоката в злоупотреблении влиянием. В январе 2025 года она стала говорить знакомым, что имеет связи с ТЦК и может "решить вопрос" о снятии мужчин с розыска.

Впоследствии к ней обратился мужчина, после начала полномасштабной войны переехавший в Луцк. В 2022 году он встал на местный учет, но не обновлял данные о новом месте жительства. Когда он хотел официально трудоустроиться и получить бронирование, то увидел, что в реестре он числится в розыске.

Женщина сначала взяла у него 500 долларов аванса, но потом вернула деньги, потому что "искала другие пути". В результате она заявила, что договорилась об отсрочке мобилизации клиента, чтобы у него было достаточно времени оформить бронирование и об уменьшении суммы штрафа за нарушение правил военного учета вдвое до 8 500 гривен. Правоохранители зафиксировали момент, когда она получала 3 тысячи долларов.

На суде адвокат подтвердила, что получила взятку за влияние на ТЦК, однако раскаялась. Ее оштрафовали на 125 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Николаеве разоблачили злоумышленников, выдававших фальшивые медицинские справки. В частности, это были милиция и сотрудник ТЦК. Их "услуги" стоили клиентам 8 тысяч долларов.