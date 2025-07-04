В Полтаве наказали мужчину, который "сливал" позиции ТЦК в чате

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Подольский районный суд Полтавы назначил 2 года испытательного срока Святославу Мисютину, уроженцу Новых Санжар, которого признали виновным в умышленном препятствии мобилизации. Мужчина публиковал в Telegram-чате "Где повестки Полтава?" информацию о местах нахождения мобильных групп ТЦК и СП

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По данным следствия, осенью 2024 года Мисютин под псевдонимом Gans размещал сообщения, помогавшие военнообязанным избегать вручения повесток.

В частности, он описывал в реальном времени расположение мобилизационных групп на улицах Полтавы – вблизи автостанций, жилых массивов и заправок.

Сторона обвинения считает, что его действия создавали угрозу обороноспособности страны. Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 114-1 УКУ – препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

В мае Мисютин заключил соглашение с прокурором, признал вину и согласился на условное наказание. Суд утвердил соглашение и назначил наказание без лишения свободы.

В течение 2 лет испытательного срока он обязан регулярно регистрироваться в пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за границу.

Напомним, в январе одного полтавчанина уже осудили за сообщение в телеграмм-канале для ухилянтов. По приговору суда правонарушитель получил 5 лет заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.