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07 липня 2025, 17:54

На Волині адвокатка "продавала" вплив на ТЦК

07 липня 2025, 17:54
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Ілюстративне фото
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На Волині судили жінку, яка зловживала впливом в адвокатській роботі. Вона обіцяла допомогти у знятті військовозобов'язаних із розшуку

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Луцьку суд визнав винною адвокатку у зловживанні впливом. У січні 2025 року вона стала говорити знайомим, що має зв'язки у ТЦК та може "вирішити питання" про зняття чоловіків з розшуку.

Згодом до неї звернувся чоловік, який після початку повномасштабної війни переїхав до Луцька. У 2022 році він став на місцевий облік, але не оновлював дані про нове місце проживання. Коли він хотів офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання, то побачив, що в реєстрі він значиться у розшуку.

Жінка спочатку взяла в нього 500 доларів авансу, але потім повернула гроші, бо "шукала інші шляхи". У результаті вона заявила, що домовилась про відтермінування мобілізації клієнта, щоб у нього було достатньо часу оформити бронювання, і про зменшення суми штрафу за порушення правил військового обліку вдвічі до 8 500 гривень. Правоохоронці зафіксували момент, коли вона отримувала 3 тисячі доларів.

На суді адвокатка підтвердила, що отримала хабар за вплив на ТЦК, проте розкаялась. Її оштрафували на 125 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві викрили зловмисників, які видавали фальшиві медичні довідки. Зокрема, це були правоохоронець та співробітник ТЦК. Їхні "послуги" коштували клієнтам 8 тисяч доларів.

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