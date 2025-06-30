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30 июня 2025, 20:02

На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в семью: погибла женщина, ранен ребенок

30 июня 2025, 20:02
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фото: Днепропетровская областная прокуратура
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В Каменском районе Днепропетровщины мужчина бросил гранату в семью, в результате чего погибла женщина, а ребенок получил ранения

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Каменском районе Днепропетровщины прокуратура сообщила о подозрении местному жителю по делу об умышленном убийстве. По данным следствия, 28 июня 2025 года мужчина в результате конфликта бросил гранату во двор, где находилась семья потерпевших.

Прокуроры сообщили о подозрении местному жителю по факту умышленного убийства

В результате взрыва погибла 50-летняя женщина. Также пострадали три человека - 15-летняя девушка и две женщины в возрасте 48 и 69 лет. Их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. На данный момент им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось об убийстве во время конфликта: знакомый жестоко лишил жизни мужчины на Днепропетровщине.

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